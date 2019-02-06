МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Импорт легковых машин в Россию в 2018 году вырос на 9,5% в годовом выражении, до 293,1 тысячи единиц, при этом в декабре по отношению к ноябрю 2018 года импорт снизился на 0,9%, до 25,5 тысячи штук, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Импорт легковых машин за 2018 год в денежном выражении вырос на 8,4% в годовом исчислении и составил 7,261 миллиарда долларов, в декабре в денежном выражении импорт снизился на 0,6% по отношению к ноябрю 2018 года и составил 696,2 миллиона долларов, также свидетельствуют данные ФТС.

Импорт грузовых автомобилей за 2018 год снизился на 17,9% в годовом выражении, до 26,2 тысячи единиц, а в деньгах — на 0,1%, до 1,999 миллиарда долларов. В декабре импорт грузовиков вырос по отношению к ноябрю 2018 года на 10,4%, до 2,9 тысячи штук, а в деньгах увеличился на 15,6%, до 207,8 миллиона долларов, говорится в статистике ФТС.

Экспорт легковых автомобилей из России в 2018 году вырос на 10,1% в годовом выражении — до 93,5 тысячи штук, при этом в декабре по сравнению с ноябрем 2018 года он снизился на 7,6% — до 8,7 тысячи, следует из материалов ФТС.

Экспорт легковых машин в денежном выражении в 2018 году снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим годом — до 1,288 миллиарда долларов. В декабре экспорт в денежном выражении составил 120,6 миллиона долларов, снизившись на 5,9% по сравнению с ноябрем.

Экспорт грузовиков в 2018 году вырос на 3% — до 15 тысяч штук, в деньгах — на 10,5%, до 370,8 миллиона долларов. В декабре экспорт грузовиков увеличился на 63,7% к ноябрю и составил 2,5 тысячи единиц, а в денежном выражении — на 42,7%, до 63,3 миллиона долларов.