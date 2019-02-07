МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV в январе 2019 года в России остается компактный кроссовер корейского производства Hyundai Creta, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

За прошлый месяц в России было реализовано 4187 автомобилей этой модели, рост составил 9%.

Наибольший рыночный рост среди внедорожников и паркетников показала в январе другая модель Hyundai — кроссовер Tucson, рост составил 137%, это восьмое место списка, было продано 1566 машин.

Вторая строчка — у корейского внедорожника KIA Sportage. Было продано 2761 машин, по отношению к январю прошлого 2018 года снижение продаж составило 10%.

На третьем месте — внедорожник Renault Duster. Его купили 2338 автолюбителя, снижение продаж составило 7%.

Далее идет российский внедорожник LADA 4x4. Его в январе купили 2048 человек, снижение продаж составило 1%.

Замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan, продажи этой модели остались на уровне прошлого января и составили 1716 авто.

В топ-10 самых продаваемых машин сегмента SUV по итогам января также вошли Nissan X-Trail (было продано 1588 авто, снижение продаж составило 12%), Nissan Qashqai (1571 машина, рост составил 13%), Hyundai Tucson (1566 машин, рост в 2,4 раза), Renault Kaptur (1554 автомобилей, продажи уменьшились на 11%) и Toyota RAV4 (1468 экземпляров, снижение продаж 8%).