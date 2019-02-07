МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сумма выданных автокредитов по итогам 2018 года выросла на 20,2% и составила 602 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 2018 году самые большие суммы выданных автокредитов по сравнению с 2017 годом зафиксированы в Москве (69,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (45,9 миллиарда рублей), Московской области (44,5 миллиарда рублей), а также в республиках Татарстан (26,8 миллиарда рублей) и Башкирия (24,0 миллиарда рублей).

В свою очередь наименьшие суммы выданных в 2018 году автокредитов (среди 20 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) были отмечены в Оренбургской (8,1 миллиарда рублей), Саратовской (8,2 миллиарда рублей), Волгоградской (8,6 миллиарда рублей), Кемеровской (8,9 миллиарда рублей) и Воронежской (9,3 миллиарда рублей) областях.

"По данным 4,2 тысячи кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году сумма выданных автокредитов составила "рекордные" 602 миллиарда рублей. Это на 20,2% (или на 101,2 миллиарда рублей) больше по сравнению с 2017 годом (500,8 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных в 2018 году автокредитов (среди 20 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) по сравнению с 2017 годом продемонстрировали Кемеровская (+45,5%) и Свердловская (+39,5%) области, Ханты-Мансийский АО (+30,2%), а также Воронежская (+26,8%) и Оренбургская (+25,1%) области. Наименее значительно суммы выданных автокредитов увеличились в Республике Татарстан (+10,6%), Самарской (+13,2%), Ростовской (+13,6%) и Нижегородской (+14,5%) областях, а также в Пермском крае (+17,5%). В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных автокредитов за год увеличилась на 20,4% и 17,5% соответственно.

"Помимо количественного роста выдачи автокредитов, на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин — доля "кредитных авто" составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей", — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.