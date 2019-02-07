МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Bentley отзывает в РФ 207 автомобилей моделей Continental и Mulsanne, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат 111 автомобилей Bentley Continental, реализованных в 2018 году, из-за необходимости обновления программного обеспечения. Причина вызвана ошибкой в ПО, которая в некоторых случаях может вызвать временное отключение усилителя рулевого управления, в результате чего водителю придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу. В отдельных конкретных дорожных ситуациях это может привести к повышенному риску ДТП. Функции усилителя рулевого управления полностью восстанавливаются, если выключить и снова включить зажигание.

Кроме того, отзываются 96 автомобилей Bentley Muslanne, реализованных с 2012 года по 2018 год. Причиной их отзыва являются крепления ремней безопасности, которые, возможно, не удовлетворяют требованиям по нагрузке, если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений. Из-за этого, в случае ДТП, существует риск отрыва замка ремня безопасности заднего сиденья от силовой конструкции кузова.

"На транспортных средствах Bentley Continental будет произведено обновление программного обеспечения блока управления усилителя рулевого управления… На транспортных средствах Bentley Muslanne будет проведена замена… креплений задних ремней безопасности на модернизированные, обеспечивающие требуемую надежность крепления", — говорится в сообщении.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.