С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — ПРАЙМ. Завод General Motors в Санкт-Петербурге, законсервированный в 2015 году после решения компании минимизировать свое присутствие на рынке РФ, может быть расконсервирован уже в первом полугодии, основной претендент на это предприятие — компания "Юнисон", рассказал РИА Новости источник, знакомый со сторонами переговоров.

"Надеемся, что до конца первого полугодия расконсервируем (завод-ред.). "Юнисон" гораздо ближе остальных (к приобретению завода — ред.)", — сказал собеседник агентства.

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство российского представительства белорусско-британского автосборочного предприятия "Юнисон" на приобретение завода General Motors в Санкт-Петербурге, законсервированного с 2015 года.