МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) за 2018 год выросла на 3% к предыдущему году и достигла отметки в 3,63 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,3 евро против прибыли в 2,24 евро на акцию годом ранее. Выручка FCA увеличилась на 4%, до 115,41 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала концерн увеличил чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 1,293 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,82 евро против прибыли в 0,51 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период выросла на 6%, до 30,62 миллиарда евро.

За год компания продала 4,84 миллиона автомобилей, что на 2% больше показателя прошлого года в 4,74 миллиона. FCA ожидает, что прибыль на акцию по итогам 2019 года превысит 2,7 евро.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler.