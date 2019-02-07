МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Компания Nissan запускает производство обновленной модели Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании.

"Новый Nissan Qashqai получил ряд важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении в рамках реализации глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility…. Так, в оснащение нового Nissan Qashqai вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB), помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и система обнаружения препятствий при движении задним ходом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские инженеры Nissan Technical Center провели работу по адаптации Nissan Qashqai к условиям российских дорог. Теперь модель лучше приспособлена к суровым зимам, усовершенствована ее шумоизоляция, подвеска стала более комфортной.

Продажи нового Nissan Qashqai начнутся в России через несколько месяцев. Точные даты, комплектации и цены автомобиля будут объявлены позднее.

Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. Инвестиции в первую очередь строительства составили 200 миллионов долларов. В декабре 2014 года Nissan вдвое увеличил мощность своего завода в Санкт-Петербурге, до 100 тысяч машин в год, и запустил производство нового Nissan X-Trail. Инвестиции в обновление завода составили 167 миллионов евро. Сейчас завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.