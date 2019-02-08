МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Корейский бренд Kia возглавил топ-10 марок, на покупку автомобилей которых жители России тратили больше всего денег. Рейтинг составлен Аналитическим агентством "Автостат".

Всего на покупку новых автомобилей в России за 2018 год было потрачено 2,4 трлн рублей, рост к 2017 году составил 22%.

На машины бренда KIA россияне в прошлом году суммарно потратили 282 млрд рублей, рост к 2017 году составил 39%.

Вторая строчка — японский производитель Toyota, на покупку машин которого в России потратили более 267 млрд рублей, рост составил 23%.

Третье место — отечественный бренд Lada: 213 млрд рублей, рост к 2017 году составил 26%.

Четвертое и пятое места у корейского Hyundai и немецкого Mercedes-Benz. На покупку новых авто этих трендов было потрачено 203 млрд рублей (рост 20%) и 162 млрд рублей (рост 8%) соответственно.

В топ-10 лидеров данного рейтинга вошли также Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda. На новые машины этих брендов россияне потратили в 2018 году от 100 до 150 млрд рублей. Показатели остальных производителей находятся ниже отметки в 100 млрд рублей.