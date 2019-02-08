МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Продажи грузовиков "Камаза" в России снизились в 2018 году на 1,4% по сравнению с 2017 годом и составили 32,68 тысяч штук, следует из отчета производителя за четвертый квартал.

"По итогам 2018 года на рынке России "Камаз" реализовал 32681 грузовой автомобиль, что на 1,4% меньше по сравнению с 2017 годом, в том числе: полной массой свыше 14 тонн – 32346 штук, среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 335 штук", — сообщает компания.

Экспорт готовых автомобилей и сборочных комплектов предприятие в прошлом году снизило на 19% по сравнению с 2017 годом, до 4,068 тысячи штук, следует из отчета.

"За 12 месяцев 2018 года "Камаз" экспортировал 4068 единиц автомобилей, сборочных комплектов деталей (СКД) и сборочных комплектов, что на 19% ниже показателя прошлого года (5038 автомобилей и СКД)", — сообщает компания.