МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Камаз" к 2021 году намерен создать беспилотный самосвал для карьерных работ, следует из отчета компании за четвертый квартал.

"К 2021 году компания намерена создать беспилотный самосвал для карьерных работ",- говорится в отчете.

"Серийный выпуск беспилотных электробусов "Шатл" на производственных мощностях ПАО "Камаз" может начаться в 2022 году. "Шатл", разработанный "Камазом" совместно с НАМИ, предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения", — также сообщается в документе.

В сентябре директор центра государственных и комплексных программ НАМИ Алексей Гуськов и замглавы "Камаза" по развитию и инновационным продуктам Фирдаус Кабиров говорили, что могут запустить беспилотный электробус "Шатл" в массовую эксплуатацию не ранее 2023-2024 года, а точные сроки будут зависеть от сертификации беспилотника и наличия законодательства.