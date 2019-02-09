ГАДЖИГАБУЛ (Азербайджан), 9 фев — ПРАЙМ. Церемония закладки фундамента совместного азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана, инвестиции в завод составят 8,2 миллиона долларов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан в апреле прошлого года. Он предусматривает налаживание производства малотоннажных автомобилей ГАЗ в Гаджигабульском промышленном квартале.

На церемонии закладки фундамента завода приняли участие министры экономики Шахин Мустафаев и Максим Орешкин.

Проект реализуется совместно азербайджанской компанией "Азермаш" и российской автомобилестроительной компанией "Группа Газ" при полном финансировании азербайджанской стороны. Инвестиции составят 14 миллионов манатов (8,235 миллионов долларов США).

Мощность предприятия составит до 1000 автомобилей в год. Российское предприятие организует поставки машинокомплектов, предоставит необходимую документацию и лицензии, проведет отладку технологических процессов.

Также Горьковский автозавод возьмет на себя часть расходов на продвижение марки и проведет обучение и сертификацию сотрудников "Азермаша". В рамках проекта планируется организовать сборку легких коммерческих автомобилей "ГАЗель Next" и "ГАЗель Бизнес", а также среднетоннажных грузовиков "ГАЗон Next".

На основе базовых моделей планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов. При производстве автомобилей планируется применение компонентов, произведенных в Азербайджане.

Строительство завода завершится в 2020 году, в том же году начнётся производство.