МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эксперты определили наиболее популярные корпоративные автомобили на российском рынке за 2018 год.

Так, согласно исследованию агентства "Автостат", лидером данного топа является Volkswagen Polo. Юрлица закупили свыше 12,4 тыс. таких моделей машины немецкого концерна, увеличив таким образом на 42% показатели предыдущего аналогичного отчетного периода. Второе место досталось LADA Largus, в прошлом году было реализовано среди фирм 11,5 тыс. штук "ларгусов" (рост на 17%). Третье место — у KIA Rio, было продано свыше 9,8 тыс. таких моделей автомобиля (+19%).

Далее следуют Toyota Camry (8,8 тыс. штук, +16%) и Hyundai Solaris (8,5 тыс. штук, —14%).