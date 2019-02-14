СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Volkswagen в рамках своей заявки на специнвестконтракт вложит в развитие производства в России около 12 миллиардов рублей, рассматривает возможность локализовать производство автоматических коробок передач, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Двигатели у них (Volkswagen — ред.) есть, мы сейчас ведем диалог с ними по поводу трансмиссий. Дали коллегам перечень тех технологий, которые интересуют нас с точки зрения локализации в России, они должны выбрать. Но предварительно то, что коллеги нам направили, оценивается где-то в 12 миллиардов (рублей) на период действия СПИКа (10 лет — ред.). Ведется диалог по выбору (агрегатов) на предмет модельного ряда", — сказал министр.

Речь идет о коробках "автоматах", пояснил глава Минпромторга.