СОЧИ, 7 фев — ПРАЙМ. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, что будет рад, если PSA примет решение о запуске производства машин под брендом Opel на заводе в регионе.

Ранее в концерне PSA сообщили РИА Новости, что окончательное решение о возвращении автомобильного бренда Opel в Россию и запуске производства машин на заводе в Калужской области пока не принято.

"Буду рад. Это позволит заводу существенно увеличить объемы производства", — сказал Артамонов, отвечая на вопрос, как он отнесется к решению PSA, если оно будет принято.

Американский концерн General Motors объявил в 2015 году о реструктуризации своего бизнеса в России, полностью свернув производство автомобилей на российских предприятиях и резко сократив модельный ряд, представленный на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России. С 1 июля 2015 года GM остановил и законсервировал завод в Петербурге, где ранее производились модели Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Opel Astra и несколько моделей Cadillac.

В марте 2017 года французский автомобилестроительный концерн PSA объявил о приобретении за 2,2 миллиарда евро европейских подразделений GM — немецкой Opel и британской Vauxhall.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Был образован путем покупки компанией Peugeot 90% пакета акций Citroen в 1976 году.

Завод "ПСМА Рус" в Калужской области, запущенный в 2010 году, имеет две производственные линии по выпуску автомобилей Peugeot, Citroen и Mitsubishi. С 2012 года завод выпускает автомобили в полном цикле производства, включая сварку, окраску и финальную сборку.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.