МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Группа ГАЗ и немецкий Volkswagen могут вложить 13,7 миллиарда рублей в развитие совместных продуктов в рамках СПИК отечественного автоконцерна, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Это дополнительные инвестиции в проект, помимо уже заявленных 20,9 миллиарда рублей, которые ГАЗ в рамках подписанного СПИК направит на модернизацию и развитие модельного ряда в течение 10 лет. По данным издания, партнер в лице VW будет привлечен в случае снятия санкций с группы ГАЗ, а дополнительные средства направлены на развитие производства среднетоннажных грузовиков ГАЗ и тяжелых грузовиков "Урал", а также выпуск новых моделей: легкого коммерческого автомобиля (LCV) VW Crafter и тяжелых грузовиков MAN.

США сняли санкции с "Русала" и ряда других активов Олега Дерипаски после отказа бизнесмена от контроля над ними. По ГАЗу таких решений не принято, хотя вступление ограничений в силу отложено до 7 марта. В октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что обсуждаются варианты вывода группы из-под санкций, в том числе вхождение государства или других инвесторов, среди которых назывался VW.

Источники издания полагали, что немцы могут пойти на это только уже после снятия санкций. Первый вице-премьер Антон Силуанов 15 февраля подтверждал, что переговоры о выведении группы из-под санкций продолжаются, и в их рамках структура ГАЗа может измениться. По словам Силуанова, необходимо выполнить ряд внутрикорпоративных процедур, они пока не готовы.

Сейчас в СПИК группы ГАЗ нет упоминаний немецкого автоконцерна, однако говорится о "компании-партнере", пишет газета. В частности, сообщается, что в течение двух лет с момента снятия санкций с ГАЗа инвестор и компания-партнер проведут переговоры о возможном сотрудничестве в части производства продукции, и компания-партнер примет на себя обязательства в рамках контракта. При этом параметры инвестпроекта соотносятся с заявленными моделями.

В VW перенаправили вопросы в группу ГАЗ. Там параметры СПИК не комментируют. В Scania и MAN также переадресовали вопросы в ГАЗ, отметив, что в 2017 году VW Truck & Bus (с сентября 2018 года — Traton Group), в которую входят MAN Truck & Bus и Scania, подписала соглашение о намерениях с группой ГАЗ по изучению перспектив углубления локализации. В MAN добавили, что "Traton Group заинтересована в стратегических инвестициях в производство в РФ и изучает различные возможности для этого шага". В Scania сообщили, что заинтересованы в расширении промышленного присутствия в РФ и изучают механизмы господдержки коммерческого транспорта.

Минпромторг рассматривает и отдельную заявку VW на СПИК, в рамках которой концерн также хочет продолжить сборку на мощностях группы ГАЗ, но продолжит инвестиции в производство только после снятия с российской компании санкций.