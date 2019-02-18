МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бюджетные авто стоимостью менее одного миллиона рублей могут вскоре уйти с российского рынка, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов отрасли.

С начала текущего 2019 года большая часть автомобильных брендов обновили цены на наиболее доступные модели, ссылаясь на рост НДС. Теперь отечественный автомобиль Lada Vesta и популярный корейский Hyundai Solaris перешагнули "психологическую" отметку в миллион рублей.

В целом "Автоваз" поднял цены на свои машины в диапазоне 15-25 тысячи рублей. Hyundai- на 8-65 тысяч рублей.

Продажи новой модели "Автоваза" Lada Vesta Sport стартовали с рекомендованной ценой в 1 009 900 рублей. "Впервые в новейшей истории Волжского завода его машина преодолела этот порог", — пишет издание.

По данным "Автостата", седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации сейчас стоит 999 тысяч рублей, с дополнительным оснащением за машину придется выложить уже 1,1 млн рублей.

Автоэксперт Сергей Ифанов пояснил изданию, что по отношению к 2014 году российская национальная валюта обесценилась в два и более раза по отношению к доллару и евро. "Цены на автомобили, особенно те, что все еще импортируются, также выросли вдвое, а реальные зарплаты остались на прежнем уровне у тех, кто не потерял работу. Долгое время граждане России психологически не могли это принять, этим и объяснялось затяжное падение продаж. Сейчас уже многие люди свыклись с мыслью, что на прежний класс автомобиля им уже не стоит рассчитывать в ближайшее время, они постепенно переходят на более дешевые автомобили", — отметил он.