МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Информация о возврате ирландской авиакомпанией CityJet взятых в лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не соответствует действительности, сообщил производитель этих воздушных судов "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

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"Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности. В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100", — говорится в комментарии ГСС в понедельник.