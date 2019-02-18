МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Повышение НДС с 18 до 20% с начала января уже привело к подорожанию автомобилей на несколько десятков тысяч рублей в зависимости от марки и производителя. Два прежде бюджетных автомобиля — Lada Vesta и Hyundai Solaris – уже перестали быть таковыми, перешагнув отметку в 1 млн рублей. К ним приближаются и другие машины массового сегмента. По данным "Автостата", в прошлом году средневзвешенная цена новой массовой легковушки выросла на 10% — до 1,19 млн рублей, средний чек за премиум-автомобиль вырос на 5% — до 4,08 млн рублей.

Таким образом, автомобили дешевле 1 млн рублей в России вскоре станут дефицитом, пишут "Известия". По оценке экспертов издания, причиной являются продолжающееся падение рубля, вынуждающее производителей выравнивать цены в соответствии с динамикой курса, общий рост инфляции и, конечно, повышение НДС. Оно дает прибавку в цене автомобиля не 2%, как можно было ожидать, а больше за счет кумулятивного эффекта для всей цепочки производства, начиная с комплектующих и заканчивая дистрибуцией.

Согласно данным того же "Автостата", повышение цен на автомобили в январе составило от 2% до 11% в зависимости от модели, в среднем оно укладывалось в 3-5%. "Конечно, это и НДС, и инфляция, и девальвация рубля. Если посмотреть даже на локальные и локализованные бренды, доля импортных составляющих достаточно велика, а по новым моделям, таким, как Lada Vesta и Lada X-ray, она наиболее значительная", — говорит аналитик по авторынку "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов.

По словам эксперта авторынка Игоря Моржаретто, с начала января средний рост цен на автомобили составил 4-5%.

"Что будет дальше – сказать сложно. Инфляцию никто не отменял, колебания рубля – тоже. Кроме того, не исключено, что еще раз вырастет утилизационный сбор, который является еще одним налогом. Пока правительство взяло паузу, но не факт, что надолго", — говорит он.

Таким образом, в сегменте новых автомобилей дешевле 400 тысяч рублей нет ничего – цены начинаются от 500 тысяч рублей. Модели наиболее популярного в России класса B+ в хорошей комплектации уже приближаются к 1 млн рублей, и вскоре эта планка действительно будет преодолена, уверен эксперт.

КРЕДИТНАЯ АДАПТАЦИЯ

В целом эксперты не ожидают взрывного подорожания автомобилей, по крайней мере, в базовом сценарии, не предполагающем форс-мажоров и экономических катаклизмов. Цены вырастут, как минимум, на уровень инфляции плюс 2-3 процентных пункта "сверху", считают они.

"Рост рынка ожидается в рамках 6-7%, во многом за счет замещения автомобилей, приобретенных в 2012-2013 годах, когда мы наблюдали пиковые продажи. Эти автомобили уже пора обновлять. Таким образом, восстановление после провала 2014 года продолжится", — комментирует Беспалов.

При этом эксперты полагают, что потребитель в массе своей адаптируется к новым ценам. Возможно, это произойдет ближе к весне и лету. "Если не будет больших потрясений, и ситуация в экономике сохранится на текущем уровне, рынок продолжит умеренный рост. Но смещения спроса в сторону более дешевых авто не ожидается. Это происходит лишь на фоне глобального падения рынка и резкого снижения доходов, но сейчас этого нет", — говорит Беспалов.

Кроме того, современный автомобиль становится все более высокотехнологичным даже в дешевом сегменте, в нем все больше электроники и полезных функций. Это не может не оказывать влияние на цены. Таким образом, те, у кого не хватает денег на новый автомобиль, будут все чаще смотреть в сторону вторичного рынка либо брать кредит.

Действительно, нa фоне стагнации доходов населения автокредитование весьма популярно. Сейчас более 50% автомобилей покупают в кредит. Развитие этого сектора зависит от динамики ставок. Сейчас они растут, поэтому кредитование несколько замедляется. Но если ставки вновь снизятся, а дилеры и производители активизируют собственные предложения, доля кредитных автомобилей будет расти. Потенциал для этого есть – в странах, где кредиты дешевы и доступны, таким образом продается 80 и более процентов всех автомобилей, заключают эксперты.