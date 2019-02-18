МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Honda планирует объявить о закрытии своего завода в британском городе Суиндон в 2022 году, сообщает телеканал Sky News.

"Honda готовится объявить о закрытии своего завода в Суиндоне, что поставит под удар 3,5 тысячи рабочих предприятия", — сообщает телеканал.

Отмечается, что официально о планах закрытия завода компания может объявить во вторник.

Агентство Рейтер отмечает, что в прошлом году на заводе было произведено около 160 тысяч моделей Honda Civic, что составляет чуть более 10% от общего объема производства автомобилей в Великобритании.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей. Головной офис компании находится в Токио.