МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Прокуратура немецкого Штутгарта намерена добиться наложения штрафа на автопроизводителя Porsche в размере свыше ста миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Porsche.

Издание напоминает, что ранее в рамках аналогичного разбирательства штрафы в размере одного миллиарда и 800 миллионов евро выплатили концерн Volkswagen и автомобилестроительная компания Audi соответственно. Ожидается, что в скором времени штраф будет наложен на компанию Bosch, которая занимается поставкой автозапчастей.

"Прокуратура Штутгарта начала против Porsche производство по делу о наложении взыскания за нарушение (закона — ред.) в связи с подозрением в том, что ответственные (лица — ред.) в Porsche не приняли должных мер по надзору, чтобы не допустить нарушений", — заявил представитель автопроизводителя Porsche.

Представитель Porsche добавил, что компания намерена сотрудничать с властями для выяснения обстоятельств. Газета отмечает, что расследование в отношении ряда сотрудников Porsche ведется с 2017 года.

Летом 2018 года стало известно, что прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех сотрудников производителя запчастей Robert Bosch GmbH относительно их участия в "дизельном скандале" Volkswagen. Прокуроры также отметили, что они проводят расследование в отношении неизвестных сотрудников Bosch по делу о возможных манипуляциях с показателями выбросов у автомобилей концерна Daimler.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.