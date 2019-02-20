МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи автомобилей китайских брендов в 2018 году выросли на 11% по отношению к 2017 году и превысили отметку в 35 тысяч машин, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Лидером среди машин китайского производства вновь стал Lifan X60. Эта модель была продана в количестве 4 096 единиц, это на 44% меньше, чем в 2017 году.

На втором месте — тоже модель бренда Lifan — кроссовер Myway. 3 230 штук было продано в прошлом году, рост составил более чем в 4,5 раза.

Третье место у Chery Tiggo 3. Эта машина была продана в количестве 3076 экземпляров, рост к прошлому периоду составил 16%.

В первую пятерку также вошли кроссовер Zotye T600 (3015 штук, рост составил 2,9 раза) и Lifan X50 (2780 машин, падение продаж 42%).

В топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России за прошлый год также вошли Geely Atlas (2739 машин, старт продаж в 2018 году), Lifan Solano (2600 машин, снижение продаж на 33%); Haval H6 (2301 авто, рост 60%), Lifan X70 (2227 машин) и Chery Tiggo 5 (1686 авто, рост 11%).