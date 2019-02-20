МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Общество защиты потребителей "Общественный контроль" направило в адрес Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой не допустить изменений в ФЗ № 22 "О навигационной деятельности", которые обяжут большинство владельцев коммерческого автотранспорта устанавливать навигационные устройства для идентификации в системе "Платон", соответствующий документ размещен на сайте организации.

Вся информация о передвижении данных транспортных средств будет передаваться исключительно через систему "Платон", причем без возможности отказа в предоставлении такой информации. При этом возрастают и риски утечки коммерческих данных, говорится в письме.

Там же отмечается, что это приведет к существенному росту неналоговых платежей и станет дополнительной нагрузкой для экономики. Возможный рост цен на товары и услуги вкупе с антимонопольными рисками приведет к снижению ВВП РФ на 0,9%, или 900 млрд рублей в год, указано в документе.

В свою очередь, в пресс-службе системы "Платон" "Прайм" сообщили, что данные пользователей защищены в соответствии с требованием законодательства РФ. Изменение не предусматривает возможность обработки данных о перевозимых грузах. Речь идет только о пространственных и физических параметрах движения транспортных средств, а также о нарушениях в режиме труда и отдыха водителя. Таким образом, соответствующие изменения не затронут деятельность торговых сетей.

В Минтрансе РФ также указали, что информация о негативном влиянии поправок не соответствует действительности. Они не обязывают автоперевозчиков устанавливать новую аппаратуру спутниковой навигации. Также поправки не предполагают введения новых платежей, а позволят оптимизировать расходы перевозчиков путем конфигурирования функций бортового устройства под конкретные задачи. Вырастет эффективность госконтроля для создания равных условий для легальных автоперевозчиков.

Речь идет о замене существующих устройств, данные с которых сейчас не могут использовать контролирующие органы, согласна исполнительный директор Союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. "По нашим оценкам эти поправки не окажут существенного влияния на ритейл, электронную торговлю и доставку. В ритейле, например, перевозчики наоборот сами устанавливают системы мониторинга", — говорит она.

"В системе "ЭРА-ГЛОНАСС" будут платить только за километры, которые транспорт проехал, тогда как система "Платон" взимает плату вне зависимости от этого", — отметил руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев. Коммерческий транспорт от этого только выиграет. А вот государственный окажется в минусе, поскольку оплату переложат на плечи потребителей, считает он.