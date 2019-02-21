МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг эмитента японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "A-" с "A" и краткосрочный рейтинг до "A-2" с "A-1", прогноз по долгосрочному рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Мы полагаем, что давление на прибыль японской компании Nissan будет сохраняться в течение ближайших 1-2 лет из-за сложностей с продажами на таких ключевых рынках, как Северная Америка и Китай, а также из-за того, что компании, по нашему мнению, потребуется время для стабилизации ситуации с корпоративным управлением", — объясняет агентство свое решение. Прогноз по долгосрочному рейтингу Nissan является стабильным, поскольку риск дальнейшего значительного ухудшения прибыли ограничен.

S&P прогнозирует, что продажи новых автомобилей в Северной Америке сократятся примерно на 1% в 2019 году. Агентство объясняет это слабой конкурентоспособностью продукции Nissan из-за возраста моделей. "Хотя Nissan планирует новые модели, мы ожидаем, что обновление линейки продукции займет 1-2 года", — отмечается в релизе. Кроме того, эксперты агентства считают, что Nissan вряд ли сможет быстро согласовать новую структуру альянса с Renault S.A. и Mitsubishi Motors Corp.

Другое международное рейтинговое агентство, Moody"s, ранее на этой неделе поместило рейтинг эмитента Nissan на уровне "A2" на пересмотр с возможностью понижения, также из-за слабых финансовых показателей компании.

На прошлой неделе Nissan отчитался о сокращении чистой прибыли за девять месяцев 2018–2019 финансового года (завершившихся 31 декабря) и понизил прогноз по итогам года. Продажи автомобилей компании в Северной Америке за девять месяцев текущего финансового года сократились в годовом выражении на 8,5% — до 1,427 миллиона единиц. При этом в Китае рост продаж в годовом выражении замедлился до 7,4% с 9,8% годом ранее.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании насчитывает около 137,25 тысячи человек. В ноябре прошлого года альянс оказался в центре скандала, связанного с арестом Карлоса Гона, занимавшего посты гендиректора и председателя совета директоров Renault и возглавлявшего совет директоров Nissan. Гон был арестован 19 ноября по подозрению в сокрытии доходов.