МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Модель Lada Vesta Sport — первый серийный автомобиль Lada, превысивший по цене один миллион рублей, — не станет популярной среди лизингополучателей, свидетельствует опрос лизинговых компаний, проведенный агентством "Прайм".

Продажи автомобиля Lada Vesta Sport с форсированным двигателем объемом 1,8 литра начались 31 января, стартовая цена составила 1,01 миллиона рублей. Lada Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации — Luxe. Опрошенные участники рынка полагают, что востребованным клиентами лизинговых компаний этот автомобиль не станет.

"Это нишевый автомобиль, не думаю, что "АвтоВАЗ" ставит на нее серьезный акцент и планирует существенные объемы производства. Спортивные модификации своих моделей имеют многие бренды, но, в целом, это более имиджевая вещь", — считает гендиректор "Сбербанк Лизинга" Вячеслав Спиров.

"На наш субъективный взгляд, новая Lada Vesta Sport, скорее всего, не станет популярной среди физических и юридических лиц, поскольку есть уже пример, не очень положительный, к сожалению, с другой подобной маркой "АвтоВАЗа" — Lada Kalina Sport (снята с производства в 2018 году – ред.)", — сказал гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ

Наиболее популярными марками автомобилей, востребованными лизингополучателями в 2018 году в России, по данным компаний "Европлан" и "Сбербанк Лизинга", стали Kia, Lada и Toyota, а также Volkswagen. При этом популярными моделями стали Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Lada Largus, Toyota Camry, Kia Optima, Toyota Land Cruiser.

"Самыми популярными легковыми авто у лизингополучателей стали Kia с 14,2% от всех легковых автомобилей в лизинге, затем идут Lada и Toyota, охватывая по 10,7%, затем Volkswagen с 6,7%, на пятом месте BMW с 5,8%. В прошлом году первые четыре позиции распределились также, но пятое место занимал Nissan с 6% от переданных в лизинг легковых авто", — говорит гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.

Он отметил, что если сравнить данные по РФ с Московским регионом, Kia остается лидером с 13,3%, второе место также занимает Toyota с 9%, третье место получает Ford с 8,3%, затем следуют Lada с 7,5% и BMW с 6,9%. В 2018 году "Европлан" передал в лизинг около 18 тысяч легковых авто.

"В 2018 году среди клиентов "Сбербанк Лизинга" были наиболее востребованы следующие бренды легковых автомобилей: Kia (доля в портфеле 22%), Lada (20%), Toyota (12%). По сравнению с 2017 годом поменялся только лидер. Так, в 2017 году наиболее продаваемым легковым брендом была Lada с долей 22,8%", — прокомментировал положение гендиректор "Сбербанк Лизинга". В 2018 году "Сбербанк Лизинг" увеличил продажи машин на 46% — до более 6 тысяч единиц.

Гендиректор "Газпромбанк Лизинга" отметил, что на марки-лидеры 2018 года оказывают влияние развивающиеся сервисы такси и каршеринга. "Наиболее популярными марками автомобилей, востребованными лизингополучателями в 2018 году в РФ, стали Volkswagen (14%), Skoda (10%), Kia (9%), Hyundai (9%) и Toyota (9%). В 2017 году картина была иная — на первом месте в продажах стояла марка отечественного производства Lada (12%), на втором — Toyota (11%), далее Kia (10%), Mercedes-Benz (7%) и Volkswagen (7%)", — рассказал Агаджанов.

По данным "Газпромбанк Лизинга", отличие Москвы и регионов в ТОП-5 марок наблюдается только в доле флитовых автомобилей — тех, которые закупаются большими партиями, в основном для такси и каршеринга. Он также отметил, что, по оценкам компании, рынок лизинга легковых автомобилей и LCV в РФ вырос в 2018 году на 39% на фоне ожидания повышения НДС и стоимости автомобилей, а также незначительного подъема бизнеса.

В ЛИЗИНГ НЕ ТРЕБУЮТСЯ

"Европлан" отмечает, что самые популярные типы кузова автомобилей, берущихся в лизинг — внедорожник, седан, универсал. "Реже всего мы получали запросы на пикап, и за целый год передали в лизинг только один родстер", — говорит Михайлов из "Европлана".

По данным "Европлана", самыми популярными цветами в лизинге авто стали белый и черный, следом идут серый, серебристый и синий. Самые редкие цвета — серо-коричневый, песочно-белый, оранжевый, хаки. "Типы коробки передач распределяются следующим образом с самого популярного: АКПП, МКПП, РКПП, вариатор. Типы двигателя: дизельный, бензиновый, гибридный, электрический", — добавляют в "Европлане".

В "Газпромбанк Лизинге" отмечают, что наиболее популярный тип кузова среди легковых автомобилей, приобретаемых в лизинг — седан — 43% от всех продаж. Наименее востребованные типы кузовов при приобретении автомобиля в лизинг — купе и кабриолет (0,5% и 0,1% от продаж, соответственно).

Также невостребованными оказываются пока что электромобили и автомобили на газобаллонном оборудовании (ГБО). В "Сбербанк Лизинге" считают, что причиной этого является недостаток инфраструктуры. "Пока всплеска популярности электромобилей еще не произошло. В прошлом году мы передали в лизинг единичные авто с гибридным и с электрическим двигателем", — рассказали в "Европлане".

ЧТО ЖДАТЬ ОТ 2019 ГОДА?

Эксперты полагают, что в 2019 году существенно картина рынка лизинга легковых авто по маркам не изменится. "По нашим оценкам, рынок автолизинга останется на уровне 2018 года, когда согласно официальным источникам данных, было передано в лизинг 152 тысячи легковых автомобилей и LCV. Наши аналитики прогнозируют прирост всего в 3%", — говорит Агаджанов из "Газпромбанк Лизинга".

"В 2018 году продажи новых легковых автомобилей в России показали рост на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. На 2019 год прогноз более пессимистичный: рост рынка может составить только около 5%. Рост цен на транспортные средства не прекращается", — полагает Михайлов из "Европлана".

Топ-менеджеры "Сбербанк Лизинга" и "Европлана" отмечают, что в 2019 году ожидается и уже чувствуется сокращение льготной программы по автолизингу от Минпромторга. "В 2018 году бюджет программы был существенно сокращён относительно предыдущего года, в 2019 году будет еще меньше. Если в 2018 году льготная программа на колесную технику (за исключением автобусов) завершилась к 2 апреля, то в этом году, видимо, закроется еще раньше", — говорит Спиров из "Сбербанк Лизинга".

По мнению Спирова, в целом, это негативный фактор для рынка — программа сформировала определенные ожидания, которые рождают отложенный спрос. Многие компании откладывали сделки в ожидании возобновления программы, тем самым нарушая естественный ход вещей, корректируя инвестпрограммы, а, запустившись, программа явно не покроет весь потенциальный спрос, говорит спикер.

"По нашим данным, многие крупные лизинговые компании уже сейчас, в середине февраля, остановили заключение договоров льготного лизинга. Если же поступит официальная информация от Минпромторга об исчерпании бюджета 2019 года, мы, как и в прошлом году, рассмотрим варианты собственного субсидирования лизинга", — рассказал Михайлов из "Европлана".