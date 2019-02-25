МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В текущем 2019 году на программы, стимулирующие спрос на автомобили в России, будет выделено 10,4 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на главу отдела департамента автомобильной промышленности Минпромторга Владимира Костюченкова.

Это почти в три раза меньше, чем в прошлом 2018 году. За прошлый год на стимулирование спроса на авто было потрачено 30,4 млрд рублей.

В текущем году больше всего субсидий предполагается направить на программы льготного автолизинга, это 4,9 млрд рублей(сокращение на 25%). В этой программе участвует коммерческий транспорт, который был выпущен в России группой ГАЗ, "Камазом", "АвтоВАЗом", УАЗом и другими производителями.

На льготное автокредитование в этом хотят направить 3 млрд рублей, это в три раза меньше, чем год назад: до весны 2018 года программа работала по всей территории РФ, но позднее действие сузили до регионов ДФО. В 2019 году пока ее не продлили.