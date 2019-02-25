МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ с 1 марта возобновляет действие адресных программ поддержки спроса на автомобили, работающих через льготное автокредитование — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль". С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", — приводятся слова Мантурова в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Адресные программы поддержки спроса на авторынке "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018 года и предполагали предоставление определенным категориям заемщиков скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. За первые 4 месяца действия программ на льготных условиях было продано 85,94 тысячи автомобилей, таким образом, установленный на 2018 год целевой показатель в 80,6 тысячи автомобилей был достигнут уже в мае.

В июле действие этих программ было продлено, вместе с тем кабмин увеличил размер скидки на приобретаемый автомобиль для жителей ДФО с 10% до 25%, выделив на программы 15 миллиардов рублей. За счет этого в 2018 году предполагалось продать по механизму льготного автокредитования 45,1 тысячи автомобилей, 5,8 тысячи из них — на Дальнем Востоке.

В июле же Мантуров говорил о планах продления действия этих, наиболее популярных программ поддержки спроса на машины, на 2019 год, но затруднялся назвать сумму, которую предполагалось выделить на эти льготы. Однако по итогам года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос почти на 13%, до 1,8 миллиона штук и эти программы поддержки спроса в шорт-лист субсидий на 2019 год не попали.