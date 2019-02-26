МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей — компания Opel- возвращается в Россию. Как сообщает PSA Group, возвращение автопроизводителя происходит в рамках стратегического плана компании.

Председатель правления концерна Карлос Таварес в ходе презентации финансовых результатов PSA Group за прошлый 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана "Push to Pass" на 2019-2021 годы подтвердил, что группа стремится завоевать новые рынки: Opel готов выйти на российский рынок.

Цель возвращения бренда на российский рынок — усилить присутствие концерна в евразийском регионе.

"Глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана "Pace!" по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках", — отмечается в сообщении компании.

"Выход бренда Opel на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учётом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году", – в свою очередь заявил исполнительный вице-президент группы и операционный директор евразийского региона Евразия Яник Безар.

Opel с 2017 года принадлежит французскому концерну PSA Group.

Что касается финансовой отчетности, то за прошлый год чистая прибыль Peugeot Citroen, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 2,827 миллиарда евро, увеличившись на 47% по сравнению с 2017 годом.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 3,01 евро против 2,05 евро в 2017 году. Выручка за 2018 год выросла на 18,9% — до 74,027 миллиарда евро. По итогам года компания продала 3,88 миллиона автомобилей, что на 6,8% превышает показатель годичной давности.

Компания ожидает, что в 2019 году автомобильный рынок останется стабильным в Европе, снизится на 1% в Латинской Америке и на 3% в Китае, при этом вырастет на 5% в России.

"Цель группы заключается в том, чтобы увеличить продажи за пределами Европы к 2021 году на 50% и вывести свои бренды на новые рынки: Peugeot в Северной Америке, Citroen в Индии и Opel в России, а также увеличить международное присутствие бренда DS", — подчеркивает компания в сообщении.