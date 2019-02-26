МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), владеющий немецким концерном Opel, принял решение о возобновлении продаж автомобилей этого бренда в России. Компания отмечает, что расширение экспортных рынков является частью ее плана по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках.

"Выход бренда Opel на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году", – прокомментировал исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.

Концерн General Motors, ранее владевший, в том числе, брендом Opel, покинул Россию в 2015 году. Тогда концерн оценил российский рынок как бесперспективный и законсервировал производство в нашей стране. В настоящее время автомобили Opel официально на российском рынке не представлены. Дилеры, ранее работавшие с маркой, реализуют остатки склада и оказывают гарантийное обслуживание ранее купленных машин.

В 2017 году PSA Group купила бренд Opel у General Motors за 2,2 млрд евро. Новые владельцы пообещали вновь сделать его прибыльным и в случае появления экономической целесообразности вернуть в Россию.

Сейчас новые модели Opel можно приобрести в соседних странах, к примеру, в Белоруссии. Но цены, что называется, "кусаются" – новый Astra Sedan 2018 года стартует от 41 тысячи белорусских рублей, или 1,253 млн российских рублей по текущему курсу.

ШАНСЫ НА УСПЕХ

Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают перспективы возвращения бренда в Россию достаточно позитивно. "У Opel есть неплохие шансы занять свою нишу – пусть не огромную, но весьма хорошую, — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. — У них достаточно хорошая репутация в России. Если перефразировать известную поговорку, то у каждого когда-то был свой Opel".

Автомобили бренда достаточно надежные и качественные, недороги в обслуживании и в сравнении с конкурентами предлагают интересные цены. Opel ушел из России сравнительно недавно, в отечественном автопарке их довольно много, поэтому память сохранилась.

"Конечно, "порвать" рынок они не смогут – бюджетных моделей у Opel нет, однако планы по возвращению, несомненно, связаны с возобновлением сборки на территории РФ, а это означает, что цены будут стабильными и не так сильно зависимы от курсовых колебаний. Скорее всего, сборку станут производить на мощностях PSA Group в Калуге – они как раз недозагружены", — считает Моржаретто.

Что касается закрытого сейчас завода General Motors под Санкт-Петербургом, то в начале февраля сообщалось, что предприятие может быть расконсервировано уже в первом полугодии этого года. Основной претендент на него — белорусско-британское автосборочное предприятие "Юнисон". Что оно будет там производить, пока не сообщается.

ЦЕНЫ И ДИЛЕРЫ

По мнению исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, главное, над чем придется поработать Opel для возвращения в Россию – восстановление дилерской сети. Те дилеры, которые работали с маркой и с которыми расстались не очень хорошо, вряд ли будут готовы возобновить сотрудничество. Возможно, компания сможет использовать дилерскую сеть PSA Group, однако она тоже развита недостаточно.

"Второй вопрос, с каким модельным рядом компания вернется в Россию? Действительно, раньше марка была весьма популярной, но далеко не факт, что по условиям договоренности с General Motors вряд ли они смогут воспроизводить прежние модели без существенной переделки. Поэтому предполагаю, что будут сделаны какие-либо новинки на платформе PSA Group. Но насколько модельный ряд окажется широким и какая будет ценовая политика – пока неясно", — рассуждает эксперт.

По его словам, главная проблема PSA Group – цены на автомобили. У конкурентов они ниже, что объясняет сравнительно невысокий уровень продаж. Достоинства Peugeot и Citroen – дизайн, качество, инновации – в ситуации финансовой нестабильности отходят на второй план. Если все это урегулировать, то можно ожидать возвращения былой популярности Opel у российской аудитории.