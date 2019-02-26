МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Французская автомобильная группа Peugeot-Citroen (PSA Group) готовит планы по локальному производству машин Opel в России, сообщил управляющий директор PSA Group в России Алексей Володин в интервью телеканалу "Россия 24". Opel вернется в Россию, но вернет ли популярность?

"Прекрасно осознаем и отдаем себе отчет в том, что, для того, чтобы быть успешным автопроизводителем и импортером в России, безусловно, нужно автомобили в России производить с высоким уровнем локализации. Планы по локализации бренда Opel мы внутри себя (PSA — ред.) сейчас готовим", — сказал топ-менеджер.

Ранее во вторник PSA Group, владеющая немецким концерном Opel, сообщила о своем решении возобновить продажи автомобилей этого бренда в России.

Председатель правления PSA Карлос Таварес в рамках презентации финансовых результатов группы за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана "Push to Pass" на 2019-2021 годы подтвердил стремление группы завоевать новые рынки и заявил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок.

Как отмечала компания, глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана "Pace!" по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках, сообщала PSA Group.

Исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар говорил, что с учетом запуска бренда Opel на Украине в прошлом году предполагается утроить объемы продаж брендов PSA в регионе к 2021 году.