МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за 2018 год уменьшилась на 9,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,48 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,8 евро против 8,29 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 13,1% — до 39,586 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала компания получила чистый убыток в размере 3,924 миллиарда евро против прибыли в 148 миллионов евро годом ранее. Убыток в пересчете на акцию составил 4 евро против прибыли в 0,17 евро за аналогичный квартал 2017 года. Выручка выросла на 28,7% — до 11,062 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за 2018 год сократилась на 0,6% — до 16,746 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 7%, до 5,45 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — выросла на 49%, до 14,266 миллиарда евро. Выручка от продаж подразделения Animal Health сократилась на 4,5% — до 1,501 миллиарда евро.

В ноябре концерн объявил свое решение уйти с рынка ветеринарных препаратов, продав подразделение Animal Health, и выйти из бизнеса по производству солнцезащитного крема Coppertone и бизнеса Dr. Scholl`s, специализирующегося на производстве средств и аксессуаров по уходу за ногами.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).