МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Группа компаний GM-Автоваз по результатам прошлого года экспортировал 1 618 внедорожников Chevrolet Niva, это на 35,9% больше, чем в 2017 году, пишет Аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу СП.

Представитель компании отметил, что главный рост экспортных продаж модели в 2018 году произошел за счет Казахстана. В этой странев городе Костанай с апреля 2017-го в сотрудничестве с локальным предприятием была организована крупноузловая сборка машин Chevrolet Niva.

Крупнейшим внешним рынком для СП остается Казахстан: сюда поставляется пришлось 50% экспорта Chevrolet Niva. На Украину было поставлено 16,7% экспорта предприятия, еще 12,5% машин ушли в Беларусь.

Всего, по данным "Автостата", в 2018 году с конвейера GM-Aвтоваза сошло 31 874 автомобиля, снижение производства по отношению к 2017 году составило 3,1%. Продажи Chevrolet Niva на внутреннем рынке РФ составили 29 235 штук (снизился на 6,3%).