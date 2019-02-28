ТОКИО, 28 фев — ПРАЙМ. Японская автокомпания Subaru Corp объявила об отзыве около 2,27 миллиона автомобилей по всему миру из-за неисправности в работе выключателя ламп стоп-сигналов.

В частности, согласно данным министерства транспорта Японии, будут отозваны автомобили Subaru Forester и Subaru Impreza, выпущенные с сентября 2008 года по март 2017 года. На внутреннем рынке отзыву подлежат 306 728 автомобилей.

Как сообщает агентство Киодо, к настоящему времени в Японии было зафиксировано 1399 случаев неисправной работы выключателей. В результате инцидентов пострадавших нет.

Точное число отзываемых автомобилей в различных странах, в том числе в РФ, пока не сообщается. Агентство отмечает, что это станет самым масштабным отзывом автомобилей Subaru.