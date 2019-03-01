МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России отдельную госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля, размер субсидий мог бы достигать полумиллиона рублей, следует из письма депутата министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

"Считаю целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимость от 200 000 до 500 000 рублей на приобретение парковочного места в зависимости от субъекта, в котором они проживают", — говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Власов пояснил, что существующие программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" пользуются большой популярностью у населения. Однако приобретение автомобиля, указывает депутат, порождает необходимость в парковочном месте, стоимость которого недоступна для большинства семейных бюджетов.

"Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — говорится в письме.