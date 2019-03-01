МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Официальный дилер Peugeot и Citroen в РФ отзывает 2,466 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с подвеской, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву, в частности, подлежат 1,23 тысячи автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованных в 2018 году.

"Причиной отзыва транспортных средств являются резьбовые крепления передней подвески, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На транспортных средствах будет выполнена замена резьбовых соединений", — говорится в сообщении.

Также отзыву подлежат 1,236 тысячи автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованных с августа 2017 года по ноябрь 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что при эксплуатации с превышением установленной изготовителем максимальной массы и (или) на дорогах общего пользования (пересеченная местность, офф-роад, условия бездорожья), покрытие которых имеет существенные дефекты, значительные нагрузки на переднюю подвеску в отдельных случаях могут приводить к ослаблению уровня затяжки шаровых опор рычагов передней подвески", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Пежо Ситроен Рус" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Как отмечается на сайте Росстандарта, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.