МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Свыше полумиллиона машин отзывают в США сразу два корейских производителя — Hyundai и Kia,сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения.

Причина отзыва — возможное возгорание двигателя из-за утечки масла.

Отзыву подвергнутся 378 тысяч машин Kia Soul, которые были проданы с 2012 по 2016 годы, и Kia Sportage 2011-2012 года выпуска. У Hyundai речь идет о модели Tucson 2011-2013 года выпуска — будет отозвано также 155 тысяч экземпляров.

На каждую модель автомобиля будет создана отдельная отзывная кампания.

Помимо устранения неполадок в двигателях корейские автогиганты Kia и Hyundai выпустят обновление для своего программного обеспечения. Это коснется более чем 3,7 млн машин, которые не были отозваны, с целью дополнительной защиты двигателя от повреждений. Также будет предложена дополнительная расширенная гарантия, которая будет распространяться на повреждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС).