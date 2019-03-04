МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Автомобили крупнейшего российского концерна "Автоваз" семейства Lada стали участниками государственных программ льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Отмечается, что Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования с 1 марта текущего года.

Как следует из правил программ, на льготных условиях можно купить только автомобили стоимостью ниже 1 миллиона рублей. Выгода при покупке составит 10%.

Напомним, что программа "Месейный автомобиль" доступна гражданам РФ, у которых есть двое или более детей. Программа "Первый автомобиль" — для россиян, которые покупают собственную машину в первый раз.

"Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительной выгодой в 40 тыс. рублей, которая предоставляется при покупке LADA Granta, LADA Vesta, а также фургона и универсала LADA Largus по системе Трейд-Ин", — пишет Аналитическое агентство "Автостат".