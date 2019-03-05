ТОКИО, 5 мар — ПРАЙМ. Условием для освобождения экс-главы Nissan Карлоса Гона под залог в размере 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), стало его обязательство не покидать Японию и установить на входе дома камеру видеонаблюдения, сообщило агентство Киодо. Токийский суд принял решение об освобождении экс-главы Nissan Карлоса Гона под залог

Ранее сообщалось, что суд принял решение удовлетворить прошение адвокатов об освобождении Гона под залог. Суд счел недостаточно вескими доказательства, предъявленные прокуратурой, а возможность побега – маловероятной. Освобождение может состояться уже сегодня. При этом прокуратура готова обжаловать решение суда.

Гон был арестован в ноябре этого года по подозрению в недостоверном указании доходов. Не так давно он сменил адвоката. Новый защитник Дзюнъитиро Хиронака настаивает на том, что дело носит исключительно внутрикорпоративный характер. До сих пор прежняя команда адвокатов дважды подавала прощение об освобождении под залог, но получала отказ. Хиронака назвал условия освобождения жесткими.

"Хорошо, что принято решение об освобождении под залог. Мы установили жесткие условия (освобождения) и суд это оценил", — приводит слова защитника агентство Киодо.

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 ноября по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

В конце декабря прокуратура провела повторный арест Гона — широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).

По обоим делам — о нарушении закона о финансовых сделках и о нарушении закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением — Карлосу Гону было предъявлено официальное обвинение 11 января.