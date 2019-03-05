МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака представило поправки к постановлению правительства №719, дающие автоконцернам свободу в отношении того, какие именно компоненты автомобиля локализовать и в какие сроки, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Как сообщили газете в аппарате Козака, предложения Минэкономразвития концептуально поддержаны. Поправки предусматривают балльный расчет локализации исходя из добавленной стоимости — подхода, поддержанного премьер-министром Дмитрием Медведевым для сельхозтехники, говорит источник издания в правительстве. Аналогичная система подсчета локализации позднее будет разработана и для грузовой техники.

В июле 2018 года Минпромторг представил кардинальные изменения правил подсчета локализации, которые в отрасли сочли неисполнимыми. Министерство предлагало ввести систему, в которой каждому компоненту автомобиля соответствует определенное число баллов, при этом локализация некоторых компонентов (двигатель, коробка передач и т. д.) и определенные операции (например, НИОКР) становились обязательными. Если автоконцерн не набирал минимального числа баллов и не выполнял обязательных операций, то не получает доступ к госзакупкам и господдержке.

В основе текущих предложений Минэкономразвития — та же балльная система, но число операций и количество баллов за них серьезно выросло. В Минэкономразвития сочли, что автоконцерны могут сами выбирать, что им экономически целесообразно локализовать, отказавшись от обязательных операций.

Газета отмечает, что Минэкономразвития впервые предложило формально привязать все ключевые меры господдержки к выполнению критериев локализации. Это льготные автокредиты и лизинг, банковская субсидия для экспорта, а также субсидия на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, их узлов и агрегатов. Последняя, как и поручал Дмитрий Козак, дифференцирована в зависимости от глубины локализации. Но, чтобы получить промсубсидию (компенсация утильсбора для российских компаний), производителям придется обязательно подписать специнвестконтракт, а если те не успеют сделать это до 1 июня — еще и набрать определенное число баллов.

Минпромторг, по словам источников "Коммерсанта", также поддержал свободный выбор операций. Сейчас министерство дорабатывает проект Минэкономразвития, частично пересматривая в большую сторону баллы по наиболее весомым, с их точки зрения, категориям, например по инвестициям в НИОКР или локализации коробок передач. Проект может быть внесен в правительство на этой неделе.