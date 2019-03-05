МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире торговая площадка — китайская компания AliExpress — начинает онлайн-продажу автомобилей в России, пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что первым партнером онлайн-ритейлера в разделе "авто" станет китайский бренд Chery. Планируется, что в дальнейшем маркетплейс расширится за счет других производителей.

В ассортименте AliExpress для россиян первыми будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Их можно будет купить 28 марта в ходе распродажи.

"На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов", — рассказал изданию гендиректор AliExpress в РФ Лю Вея.

Компания намеревается привлекать потенциальных покупателей автомобилей в России спецпредложениями и скидками.