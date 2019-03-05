МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" продал в феврале 27,011 тысячи новых автомобилей LADA, за два месяца продажи сохранились на уровне 48,542 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.

В марте прошлого года вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек сообщал журналистам, что "Автоваз" в феврале 2018 года продал 27,4 тысячи автомобилей. Таким образом, продажи компании в феврале текущего года сократились на 1,4%.

"В феврале в России продано 27,011 тысячи автомобилей LADA. Суммарно по итогам двух первых месяцев 2019 года на российском рынке реализовано 48,542 единицы, что соответствует уровню прошлого года", — сообщает компания.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедших месяцев стала Lada Granta — на территории России продано 10,574 тысячи автомобилей этого семейства, модель также стала и лидером по росту продаж — по сравнению с февралем прошлого года Granta улучшила свой результат на 54,1%, отмечает "АвтоВАЗ".