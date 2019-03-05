МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Одна из крупнейших в мире торговых площадок — китайская AliExpress — начинает онлайн-продажу автомобилей в России. Первым партнером ритейлера в разделе "авто" станет китайский бренд Chery.

"Для продвижения новой модели Tiggo 7 китайский автопроизводитель запускает официальный магазин на AliExpress. Российским покупателям станут доступны как флагманские модели, так и комплектующие и аксессуары Chery", — сообщает компания.

Первые модели, которые россияне смогут купить на AliExpress — кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Их распродажа начнется 28 марта. В дальнейшем маркетплейс расширится и за счет других производителей.

При этом торговая площадка отмечает повышенный интерес россиян и к другим категориям, в том числе, мотоциклам и товарам для автомобиля. Привлекать внимание потенциальных клиентов AliExpress намерена с помощью скидок и спецпредложений.

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Купить автомобиль онлайн в России можно уже несколько лет, но подобные программы действуют лишь на площадках официальных дилеров. Эксперты полагают, что направление будет развиваться: люди привыкают к интернет-покупкам, и подобная сделка для многих так же естественна, как приобретение онлайн, к примеру, телефона или одежды.

"В целом рынок онлайн-продаж автомобилей у нас существует, но преимущественно во вторичном сегменте. Есть немало ресурсов, где можно выбрать б/у машину как в России, так и за рубежом. Однако первичные продажи по большей части все еще осуществляются через дилерскую сеть", — отмечает аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов. Но и дилеры все активнее рекламируют товар в онлайн-системах.

БЕЗ ДИЛЕРА НЕ ОБОЙТИСЬ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, успех AliExpress на новом поприще будет зависеть от того, как компания организует процесс продаж и доставки автомобиля до покупателя, а затем и его последующего обслуживания.

"Без дилера, по крайней мере, на первом этапе, не обойтись. Сегодня онлайн-продажи на авторынке возможны лишь вместе с традиционными офлайновыми продажами – клиент должен посмотреть машину, пощупать ее, прокатиться, выбрать комплектацию. Скорее всего, будет договоренность между AliExpress и официальным дилером о доставке и обслуживании", — говорит замдиректора аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

По словам Беспалова, на данном этапе это, скорее, эксперимент, нежели массовый бизнес.

"Так или иначе, мы видим, что каналы продаж постепенно смещаются в онлайн, поэтому добавление автомобилей в сервисы выглядит абсолютно логичным", — говорит он.

Вначале объемы будут невелики, а с учетом того, что китайские бренды занимают лишь несколько процентов на российском рынке — и того меньше. Однако если эксперимент окажется удачным и канал будет востребован, онлайн-продажи могут активизировать сначала другие китайские бренды, а затем и российские, а также локализованные в России.

ДЕЛО МОЛОДЫХ

По мнению экспертов, "драйвером" данного сегмента рынка станет, прежде всего, молодежь. "Эта часть покупателей, пусть и небольшая, в большей степени готова приобрести автомобиль без тест-драйва, и в целом более готова к экспериментам. Они привыкли к покупкам онлайн, поэтому ничего из ряда вон выходящего для них такая ситуация не несет", — считает Удалов.

Плюс китайских марок здесь в том, что они достаточно недороги, оснащены современным оборудованием, всевозможными гаджетами, что ценят молодые автолюбители. В сегменте новых автомобилей их репутация уже достаточно неплохая. Поэтому молодые люди, возможно, согласятся сделать выбор в интернете "вслепую".

Производители и дилеры, в свою очередь, идут навстречу пожеланиям клиентов. По словам Удалова, чтобы решить проблему, некоторые дилеры договариваются с компаниями, которые предоставляют услуги тест-драйва популярных марок или с каршерингом, чтобы люди могли поездить на нескольких разных машинах и сделать выбор.

БОЛЬШЕ СПОСОБОВ ПРОДАЖ

Эксперты сходятся во мнении, что онлайн-продажи не заменят традиционного способа реализации автомобилей, по крайней, мере, в ближайшие годы. Многим покупателям было и будет важно потрогать машину перед покупкой, посидеть в ней, лично оценить качество сборки и даже цвет. Поэтому дилерские салоны останутся.

Теоретически при продаже онлайн машина может быть несколько дешевле за счет отсутствия расходов на дилерскую сеть. Это может стать дополнительным аргументом "за" при выборе способа покупки, полагает аналитик ВТБ Капитал.

По мнению Удалова, AliExpress — скорее, дополнительный канал маркетинга: компания получит портрет покупателя с тем, чтобы всем, кто подходит под характеристики, предложить купить тот или иной автомобиль. У интернет-магазина много пользователей, что расширяет потенциальную аудиторию покупателей. "Для многих одно имя интернет-аукциона – уже дополнительная гарантия надежности ", — заключил он.