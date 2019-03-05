МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Три источника в отрасли, знакомые с планами компании, сообщили, что Ford думает о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство EcoSport и Fiesta, сообщает Рейтер.

Второй завод в Татарстане, в Елабуге, выпускающий легкие коммерческие автомобили Ford Transit, а также легковые Kuga и Explorer, продолжит работу, сообщили все пять источников агентства. По словам одного из них, собираться на нем будет только Transit. Окончательного решения Ford еще не принял, сообщили пять источников. Решение по реструктуризации ожидается во втором квартале 2019 года. "Все заводы работают сейчас в штатном режиме", — сказала представитель Ford в России.

Ford столкнулся с сокращением прибыли в четвертом квартале прошлого года во всех регионах, кроме Северной Америки. Компания сокращает производственные мощности в Европе, Латинской Америке, а также увольняет тысячи рабочих в Китае, добавляет агентство.

Ранее в феврале гендиректор и совладелец Sollers (имеющего СП с Ford — ред.) Вадим Швецов сообщил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, что ожидает кардинального изменения бизнеса Ford в России после аудита. Он добавил, что по его мнению необходимо сократить линейку выпускаемых легковых автомобилей.

В январе представитель Ford Sollers сообщил РИА Новости, что запущен стратегический пересмотр планов СП одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на повышение доходности бренда и усиление конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках. Это комплексный вопрос, как повысить прибыльность и эффективность бизнеса, рассматриваются несколько вариантов реструктуризации и решение будет во втором квартале, говорил собеседник агентства.