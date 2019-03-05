МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель Audi в РФ "Фольксваген груп рус" отзывает 4,5 тысячи автомобилей из-за возможной утечки топлива на одной или на обеих топливных рампах, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 4 тысячи 453 автомобиля марки Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q7, реализованных с 2013 года по 2018 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств с двигателем 3,0 TFSI является возможная утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). Вследствие этого может ощущаться запах топлива", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, отмечается в релизе.