МОСКВА. 6 мая — ПРАЙМ. В базе Федерального института промышленной собственности опубликовали патент дизайна новой модели "Автоваза" Lada сегмента SUV, которая, предположительно, станет преемником внедорожника Lada 4x4. Патент опубликован под номером 114433.

На опубликованных в базе изображениях угадывается концепт внедорожника Lada 4x4 Vision, который был презентован в рамках Московского автосалона в прошлом 2018 году.

В ходе презентации сообщалось, что серийный выпуск машины может начаться не ранее 2022 года. Тогда директор по дизайну бренда Стив Маттин заявил, что завод готовит будущее ряда Lada. "С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4", — отмечал он.