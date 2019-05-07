МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора), пишет во вторник газета "Коммерсант".

По данным издания, НИИ ТСК разработал проект нового ГОСТа "Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях" по контракту с Росавтодором за 8,9 миллиона рублей.

В настоящее время действует свод правил 2012 года, разрешающий ремонтировать дороги в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью — при температуре не ниже +10°С. Технология описана и в рекомендациях Росавтодора 2017 года. Но применение этих документов "нелегитимно" и "выпадает из правового поля", поясняют в Росавтодоре: технический регламент таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" не предполагает применение рекомендаций".

Согласно новому документу, российские дорожники смогут проводить ремонтные работы в мороз, в снег и дождь. Однако, в соответствии с нововведениями будет действовать запрет на укладку асфальта при сочетании резкого ветра c минусовой температурой, а также во время ливня, пишет газета. Неблагоприятными погодными условиями, по новому ГОСТу, будет считаться температура от +5°С до —10°С весной и летом, от +10°С до —10°С осенью и зимой. Для ремонта в таких условиях асфальт с заводов нужно перевозить на транспорте с подогреваемым кузовами или тентами.

По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, проект продвигается в интересах регионов, которые не успевают провести ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре, отмечает газета.