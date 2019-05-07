МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России выросли на 5,2% в годовом выражении до 32,316 тысячи машин, говорится в сообщении компании.

"В апреле 2019 года в России продано 32 316 Lada, что на 5,2% выше, чем в апреле прошлого года. Суммарно по итогам четырех первых месяцев 2019 года в России продано 114 679 автомобилей Lada, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года", — сообщает компания.

По собственной оценке компании, доля рынка Lada на конец апреля в РФ составила 21,1%. Лидирующие позиции в апреле 2019 года принадлежат автомобилям Lada Granta, своих покупателей нашли 12,652 тысячи машин этого семейства, что является наивысшим показателем с начала года, отмечает "АвтоВАЗ". Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга — в апреле продано 10,131 тысячи Lada Vesta, увеличение продаж по отношению к аналогичному месяцу прошлого года достигло 30,1%, также говорится в сообщении.

"В апреле Lada снова показала увеличение доли рынка, что подтверждает успех новых моделей. Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" демонстрируют свою высокую эффективность. Продление этих программ поможет и далее поддерживать хороший уровень продаж", — комментирует исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек.