ТАШКЕНТ, 7 мая — ПРАЙМ. Южнокорейская Hyundai в 2023 году намерена запустить первое производство электромобилей в Ферганской области на востоке Узбекистана, сообщает во вторник телеканал "Узбекистан 24".

По данным телеканала, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в Ферганскую область накануне ознакомился с проектом производства электромобилей. В стране в настоящий момент электромобили не производятся.

"Серийное производство электромобилей Hyundai в свободной экономической зоне "Коканд" планируется начать к 2023 году", — говорится в телевизионном сюжете.

По данным телеканала, строительство завода мощностью 10 тысяч электромобилей в год должно начаться в 2021 году. В проекте общей стоимостью 300 миллионов долларов помимо Hyundai участвуют Evergreen Motors (официальный дистрибьютор Kia и Hyundai в СНГ), министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и администрация Ферганской области.

Evergreen Motors в настоящее время реализует проект по строительству завода коммерческого автотранспорта Hyundai стоимостью около 200 миллионов долларов в Наманганской области на востоке Узбекистана. Ожидается, что первую продукцию новый завод выпустит в сентябре 2019 года. На первом этапе планируется выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов, с постепенным увеличением объема производства до 2,5 тысячи единиц.

В Узбекистане в настоящее время производством автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются три предприятия — СП GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область), выпускающее легковые автомобили, ООО "СамАвто", которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, и MAN Auto Uzbekistan (Самаркандская область) по выпуску грузовых автомобилей MAN (тягачи, самосвалы, фургоны). В марте 2018 года "Камаз" приступил к сборке на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн.