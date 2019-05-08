МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам 2018-19 финансового года (завершился 31 марта) сократилась на 24,5% в годовом выражении, составив 1,882 триллиона иен (17 миллиардов долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию достигла 645,11 иены (5,8 доллара) против 832,78 иены (7,5 доллара) в прошлом фингоду. Операционная прибыль выросла на 2,8% — до 2,467 триллиона иен (22,3 миллиарда долларов). Выручка Toyota увеличилась на 2,9% — до 30,225 триллиона иен (273,1 миллиарда долларов).

За минувший год компания продала 8,977 миллиона автомобилей, что на 0,1% выше, чем годом ранее.

Toyota ожидает выручку на уровне 30 триллионов иен (271,1 миллиарда долларов) по итогам 2019-20 финансового года. Чистая прибыль, по прогнозу, составит 2,25 триллиона иен (20,3 миллиарда долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.