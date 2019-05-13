МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Импорт легковых машин в Россию в первом квартале 2019 года снизился на 8% в годовом выражении и составил 61,5 тысячи штук, а в марте в страну было ввезено 29,3 тысячи легковых авто, что на 54,4% больше по сравнению с февралем этого года, следует из данных Федеральной таможенной службы.

При этом в стоимостном выражении импорт легковых машин за первые три месяца 2019 года вырос на 2,1% в годовом выражении — до 1,693 миллиарда долларов, в марте этот показатель составил 826,3 миллиона долларов, что на 62,2% больше по сравнению с февралем 2019 года, следует из данных статистки ФТС.

Импорт грузовиков в первом квартале, наоборот, вырос на 23,4% — до 6 тысяч штук в годовом выражении, в деньгах рост составил 7,9% — до 490 миллионов долларов. В марте ввоз грузовых машин вырос на 47,2% к февралю 2019 года и составил 2,7 тысячи единиц техники, в деньгах импорт в марте увеличился на 15,6% к февралю — до 193,3 миллиона долларов.

ЭКСПОРТ

Экспорт легковых автомобилей из России в январе-марте 2019 года вырос на 43,3% в годовом выражении, до 22,7 тысячи штук, в марте из страны было вывезено 9,2 тысячи легковых машин, что на 25,6% больше в сравнении с февралем 2019 года.

При этом в денежном выражении за первые три месяца 2019 года экспорт легковых авто вырос на 37,5% в годовом выражении, до 307 миллионов долларов. в марте рост в деньгах составил 36,6% по сравнению с февралем, до 132,5 миллиона долларов, говорится в статистике ФТС.

Экспорт грузовиков из России в I квартале вырос на 6,6% в годовом выражении и составил 2,7 тысячи машин, в денежном выражении рост составил 40,1%, до 70,7 миллиона долларов. В марте же вывоз грузовиков из страны снизился на 6,5% по сравнению с февралем, до 1,1 тысячи штук, но вырос в деньгах — на 14,3%, до 31,5 миллиона долларов.