МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Амстердама планируют к 2030 году запретить въезд в город автомобилям и мотоциклам на бензиновых и дизельных двигателях внутреннего сгорания. Как пишет портал Motor.ru, город уже разработал необходимый для реализации этого замысла план мероприятий.

Уже в следующем 2020 году начнется поэтапное введение новых правил: под запрет попадут дизельные автомобили старше 15 лет (выпущенные до 2005 года), им будет нельзя будет заезжать в пределы кольцевой автомагистрали A10.

Этими мерами власти столицы Нидерландов намерены сократить уровень вредных выбросов в атмосферу: они влияют на среднюю продолжительность жизни горожан.

Согласно плану Clean Air Action, с 2022 года в центр Амстердама закроют въезд для автобусов с двигателями внутреннего сгорания.

К 2025 году запрет распространится на прогулочные суда и скутеры.

Эти меры заставят жителей пересаживаться на более экологичные виды транспорта, в том числе — водородные и электрические автомобили.